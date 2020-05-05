بنسبة تتراوح بين 3% إلى 10 %.. وزير المالية: فرض رسوم على عقود شراء أو بيع اللاعبين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنالدولة تسعي الي زيادة موارد الدولة دون أن تتحمل المواطنين أي أعباء؛ من خلال فرض رسوم جديدة على عدد من السلع منها أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، موضحا انه فرض رسوم على عقود شراء أو بيع اللاعبين بنسبة تتراوح بين 3% الي 10 % حسب التعاقدات .





وأوضح معيط خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «أحمد موسى»، انه تمت الموافقة ايضا على زيادة الرسوم على الأسواق الحرة بنسبة 2%.

وأشار إلى أنه سيتم فرض رسوم على اجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها؛ مشيرا الي انه تم فرض رسوم بنسة 2.5% من قيمة فواتير الانترنت للشركات والمنشآت.





وأضاف معيط، : «لدينا قطاعات مثل السياحة والطيران إيراداتها حاليا صفر بسبب ازمة فيروس كورونا»؛ وعن خصم 1% من رواتب الموظفين ردد: « مجلس الوزراء سوف يصدر بيانا يوضح التفاصيل».





واستطرد معيط: « 100 مليار جنيه هي حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة في شهر واحد بسبب فيروس كورونا .. المجتمع بيطالبنا بعدم السلف ولازم يكون في إجراءات زي دي عشان نقلل السلف وننزل العجز».









واقترح الوزير على أحمد موسى على الهواء، ان يضع له حلولا قائلا: «فيه قطاع ايراداته زيرو قولي هتعمل ايه وأنت وزير المالية وأنا مكانك أحمد موسى»؛ ليرد عليه موسى ضاحكا: «لا يا سيادة الوزير شكرا على الوضع».