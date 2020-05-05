المهدي سليمان: صدمت مما حدث في نهائي كأس مصر.. والأهلي فاوضني عدة مرات.. فيديو

كشف المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، عن أن الأهلي حاول ضمه 3 مرات من قبل كان آخرهم في بداية فترة التوقف الحالي للنشاط الكروي في ظل تفشي فيروس كورونا.





وتحدث المهدي سليمان لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "المرة التي فاوضني فيها الأهلي كنت أبلغ من العمر 20 عاما وألعب في إنبي ولم يكن النادي يبيع أي من لاعبيه في ذلك الوقت".





وأردف: "أتذكر أن وليد سليمان اضطر لقطع شرايين يده لإجبار إنبي على الانتقال للأهلي، وليد يحب الأهلي جدا".



