أسماء إمام: سعيدة بمشاركتي في لعبة النسيان





ونشرت أسماء، مقطعا من المشهد الخاص بها عبر حسابها على "فيسبوك" وعلقت عليه: "سعيدة بمشاركتي في لعبة النسيان.. ويارب اللي جاي احلي".





وتضمن المشهد ذهاب تمارا، إلى مكان مخصص للتعافي من المرض النفسي الذي يمنعها من الأكل، وهناك كل شخص يحكي تجربته ليستفيد منها الآخرين.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.