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اقتصاد

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
ربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفعت جميع مؤشرات السوق حيث ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1%.

 وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 11684 نقطة، صعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 3887 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1%.
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