البورصة تربح 4 مليارات جنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة. ربح رأسنحو 4 مليارات جنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.





مؤشرات السوق حيث ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1%. وارتفعت جميعحيث ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1%.





وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 11684 نقطة، صعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 3887 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1%.