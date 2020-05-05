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اقتصاد

غرفة كفر الشيخ التجارية تورد 20 مليونا و166 ألف جنيه لخزينة الدولة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:24 ص
المهندس حاتم عبدالغفار
المهندس حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية
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ولاء عبد الكريم
تسلم المهندس حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية اليوم تقريرا مفصلا من مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة متضمن بيان بعدد الإقرارات الضريبية التي تسلمها المكتب خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبة الحالية للأفراد من شهر يناير حتى 16 أبريل 2020.

وقال حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة إن عدد الإقرارات الضريبية التي تسلمها مكتب الإرشاد الضريبي بلغ 10134 إقرارا بحصيلة وقدرها (20 مليونا و266 ألفا و297 جنيها) تم توريدها للخزينة العامة للدولة.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن ذلك في إطار الاهتمام الذي يقوم بة رئيس الغرفة بمكتب الإرشاد الضريبي وتوفير سبل الراحة والوقاية لهم خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية.

 وقدم رئيس الغرفة  الشكر والتقدير للمحاسب محمد قطب العشري (رئيس مكتب الضريبي وفريق نقطة الإرشاد الضريبي) الذي أتم عمله على أكمل فى خدمة القطاع التجاري وجة  في تقديم إقراراتهم الضريبية بكل سهولة  ويسر بدلا من الذهاب إلى مأموريات الضرائب المختلفة واستمرار العمل بالمكتب يوميا وحتى الخامسة مساء بالرغم من جائحة فيروس كورونا.

وقد تضمن التقرير تقديم الشكر والعرفان باسم أعضاء مكتب الإرشاد الضريبي لرئيس الغرفة على تلبية كل مطالبهم وتقديم الدعم لهم وكذلك قاموا بتهئته على صدور قرار وزير المالية بتحويل مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية بكفر الشيخ إلى مكتب مميز لاستخراج البطاقات الضريبية.
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