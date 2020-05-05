عزل عزبة ومربع سكني في طنطا بسبب كورونا

اعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، عن عزل عزبة المنشاوى التابعة لقرية بقلولة مركز السنطة، الي جانب عزل مربع سكني بقرية كفر الشيخ سليم التابعة للإدارة الصحية أول طنطا، لمدة 14 يوما، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.





أوضح الدكتور الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية، أن مديرية الصحة اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية بداية من توقيع الكشف الطبي على عدد من المخالطين للحالات الإيجابية ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول، بالإضافة إلى تطهير المنازل والشوارع.



