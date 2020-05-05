المباراة أقل من 90 دقيقة.. مقترح جديد لاستئناف الدوري الإنجليزي





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، لأجل غير مسمى، بسسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وقال جوردون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي":" لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكننا نضع سلامة اللاعبين والاجهزة الفنية وكافة عناصر اللعبة قبل اي شيْ، لسنا أغبياء".





وأضاف:" هناك مقترحات عديدة، لاستئناف الدوري الإنجليزي مجددا، من ضمنها إقامة المباريات على مللاعب محايدة، وتقليص مدة الشوط إلى فترة أقل من 45 دقيقة، لكن علينا الانتظار حتى يتم الاتفاق على قرار نهائي.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أكد جوردون تايلور الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبين المحترفين بإنجلترا، أن هناك، مقترح بتخفيض وقت المباريات،لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي مجددا.