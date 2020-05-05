AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أسيوط

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:25 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم.

وقال المصدر، إن الحالات الإيجابية الجديدة هي مواطن بالعقال البحري بمركز البداري، وحالة بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب، وحالة بقرية المطيعة بمركز أسيوط، وحالة بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح، وحالة بمركز ساحل سليم، وثلاث حالات بمدينة أسيوط.

وتوفيت 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، داخل مستشفى العزل بمركز ابوتيج.

وقال مصدر مسئول بمستشفى أبوتيج النموذجي بأسيوط، إن حالات الوفاة الثلاثة لمقاول في العقد الخامس من العمر بمركز أبنوب، والحالة الثانية لسيدة في العقد السادس من العمر بمحافظة الأقصر والحالة الثالثة لسيدة في العقد السابع من العمر بمحافظة الفيوم.

وأظهرت نتائج تحاليل عينات ومسحات أجريت بمعامل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، امس الاثنين، لـ 6 أشخاص إيجابية نتائجهم وإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسئول بصحة أسيوط، إن الحالات الإيجابية الجديدة هي لمواطن بقرية عرب الجهمة بمركز القوصية، وآخر بمدينة مبارك بأسيوط، وحالة جديدة بشارع رياض بمدينة أسيوط، موظف مصرفي بأحد البنوك بأسيوط، وحالة قادمة من محافظة الأقصر، وحالة جديدة لطبيب من المنيا ومقيم بأسيوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة أسيوط : وقف عمل العيادات الخارجية بالمستشفيات

خروج 12 متعافيا من مستشفيات العزل في أسيوط

ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 58 وخروجهم من مستشفى عزل أسيوط

بالطبل البلدي.. أهالي قرية يستقبلون ربة منزل بعد تعافيها من فيروس كورونا بأسيوط

ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا الى 17 في أسيوط

أطباء عزل أبوتيج يحتفلون بعيد ميلاد طفلة مصابة بكورونا .. صور

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. دبابير الموت تهاجم أمريكا وكندا

هيلثي.. فوائد قمر الدين ملك المشروبات كوب منه يساوي ربع كيلو لحم

أخبار البلد .. قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. المالية تخاطب المؤسسات الدولية لإسقاط الديون.. والطيران تبدأ إعادة المصريين من الكويت

مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء لكشف تفاصيل عودة العالقين بالخارج

أحمد صلاح حسنى لـ ياسر جلال: الدنيا ولعت يا حسن يا جبالي

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة العالقين بالعراق والسودان وتنزانيا والهند

AdvertisementS

قرارات حكومية جديدة خاصة بفيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

وزير التعليم العالي يعلن أخبارا سارة حول أبحاث علاج كورونا.. تفاصيل

انتهت الأزمة.. مصر تبدأ تسيير جسر جوي إلى دولة الكويت لإعادة العالقين

معيط: الحكومة المصرية لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية بالرغم من أزمة كورونا

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

ماذا قال شقيق حاكم قطر عن محاولة الانقلاب على تميم؟

وزير المالية: الحكومة تتجه لترشيد النفقات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

تضاهي المترو وتقضي على الزحام.. التفاصيل الكاملة لإطلاق أتوبيسات الـ BRT على الدائري

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

بقيمة 3 جنيهات.. أسعار جديدة لتبغ الشيشة والسجائر بعد رسوم التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

عامرة ببيوت الله .. شاهد السنغال تزخر بالمساجد التاريخية

حر طليق .. نسر دهب يحلق في سماء محمية سانت كاترين