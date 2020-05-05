اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أسيوط

أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم.





وقال المصدر، إن الحالات الإيجابية الجديدة هي مواطن بالعقال البحري بمركز البداري، وحالة بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب، وحالة بقرية المطيعة بمركز أسيوط، وحالة بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح، وحالة بمركز ساحل سليم، وثلاث حالات بمدينة أسيوط.





وتوفيت 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، داخل مستشفى العزل بمركز ابوتيج.





وقال مصدر مسئول بمستشفى أبوتيج النموذجي بأسيوط، إن حالات الوفاة الثلاثة لمقاول في العقد الخامس من العمر بمركز أبنوب، والحالة الثانية لسيدة في العقد السادس من العمر بمحافظة الأقصر والحالة الثالثة لسيدة في العقد السابع من العمر بمحافظة الفيوم.





وأظهرت نتائج تحاليل عينات ومسحات أجريت بمعامل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، امس الاثنين، لـ 6 أشخاص إيجابية نتائجهم وإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



