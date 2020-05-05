شاهد.. صورة نادرة من حفل زفاف ياسمين صبري الأول





وظهرت العروس، التي أكد ناشرو الصورة أنها ياسمين صبري، بإطلالة أنيقة حيت ارتدت فستان زفاف بسيطا مجسم يبرز أنوثتها واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الرقيق لإبراز الإطلالة.





وظهرت العروس فى الصورة برفقة زوجها وعائلتها ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





في المقابل علق بعض رواد مواقع التواصل على الصورة مؤكدين أنها ليست الفنانة ياسمين صبري، بل عروس تشبهها، في حين رد آخرون مؤكدين أنها ياسمين صبري بالفعل.





وتخوض ياسمين صبري، الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شاشات التلفزيون.

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي تامر مرسي‬.

‫ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.