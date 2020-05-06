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ديني

حكم الرجوع في الهبة .. دار الإفتاء ترد.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:00 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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محمد شحتة
هل يجوز الرجوع في الهبة؟ قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أعطى شخصًا صدقة أو هبة وتملكها الأخير، فلا يجوز للأول الرجوع في ذلك أو المطالبة بها.

وأضاف، العجمي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الشرع الشريف نهى عن ذلك، وإنما يجوز المطالبة بها في حالة إذا ما كانت معطاة على سبيل الدين وليس الهبة.

حكم الرجوع فى الهبة

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين الفقهاء حول الرجوع فى الهبة مرة أخرى.

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الرجوع عن الهبة أو تعديلها ؟»، أن المالكية يرون جواز استرداد الهبة ما دامت باقية ومذهب غير المالكية يرون عدم جواز ذلك ويستدلون على ذلك فى قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه )).

وتابع "أن هذه الصورة شديدة التعبير فضلًا أن القانون المصري أخذ بمذهب المالكية بجواز الرجوع فى الهبة فالذى يهب ويريد أن يرجع فيها فيجوز له ذلك.

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