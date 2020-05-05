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برلمان

إذاعته عالميا.. فرج عامر يطالب بترجمة مسلسل الاختيار باللغات الأجنبية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:03 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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فريدة محمد
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان الاهتمام الكبير من المشاهدين العرب بمسلسل الاختيار والذى تقدمه مصر هدية للأمة العرب التي يحاول أعداء الأمة طمس بطولاتها وتشويه جيوشها، إنما هو دليل قاطع على نجاح هذا المسلسل الذى نجح فى كشف الوجه القبيح لجماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا المسلسل الذى تلتف حوله الأسر المصرية والعربية يوميا كشف بالصوت والصورة حقيقية جماعة الاخوان الارهابية وانها تنظيم إرهابى خطير لايعرف الا لغة الارهاب وسفك دماء الأبرياء وأكد للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية ان صقور وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة واسرهم لديهم عقيدة راسخة فى عقولهم وقلوبهم وهى حب الوطن أغلى من حب الحياة نفسها ولذلك فهم لايتوانون لحظة فى تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها.

ووجه النائب محمد فرج عامر تحية قلبية لصناع هذا العمل الفنى الرائع والذى أعاد الكرامة للدراما المصرية وفى مقدمتهم المنتج القدير تامر مرسى وجميع الفنانين والنجوم الكبار المشاركين فى هذا العمل الفنى، مطالبا بترجمة هذا المسلسل بمختلف اللغات الأجنبية لإذاعته بمختلف الدول الاوروبية والعالمية حتى يتعرف العالم كله على حقيقة جماعة الإخوان الارهابية ويسارع بتصنيفها كتنظيم ارهابى.

تجدر الاشارة الى ان مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناءويُظهر هذا العمل الفنى الرائع العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.
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