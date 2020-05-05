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ديني

خالد الجندي يكشف عن الآية التي يخاف منها العلماء .. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:03 م
خالد الجندي يكشف
خالد الجندي يكشف عن الآية التي يخاف منها العلماء
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أكثر آية قرآنية تسبب خوفًا للعلماء هي قول الله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه» (سورة الزلزلة:7-8).


وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»"، اليوم الثلاثاء: «أن الإنسان سوف يحاسب على أبسط الذنوب ويجازى على أبسط الحسنات».


وتابع خالد الجندى:«مثقال ذرة سوف يراها الشخص ويحاسب عليها بالرغم من أنها ذرة ولا ترى ولا يدري الشخص بفعلها إلا أنها مكتوبة في الصحف وسوف تعرض عليه، مضيفًا أن هذه الذرة قد تكون سببًا في دخول العبد الجنة أو النار.


واستدل بما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إن أخوف ما أخافه على أمتي ما يحقرون من صغائر أعمالهم».


وواصل: أن سيدنا علي بن أبي طالب –رضى الله عنه- كان يشتم على باب المسجد ويضحك، فسأله لماذا لا ترد عليه، فقال: «آمنع رزق ساقه الله إليّ يأخذ من سيئاتي وآخذ من حسناته"، معقبًا: "حاجة ببلاش كدا من غير صلاة ولا صوم».


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