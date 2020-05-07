بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. تعرف علي سيارة حسن شاكوش وسعرها

ظهر مطرب المهرجانات حسن شاكوش الليلة ببرنامج رامز مجنون رسمى المذاع على احدى القنوات الفضائية ، بعد وقوعه ضحية الفنان رامز جلال فى الحلقة رقم 12 خلال حلقات برنامج المقالب المشهور بشهر رمضان الكريم .

لتعود الانظار مرة اخرى الى مطرب المهرجانات المشهور ، والتحدث عنه من خلال صفحات مواقع التواصل

الاجتماعى والسوشيال ميديا المختلفة .

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واشتهر فنان المهرجانات حسن شاكوش بحبه لامتلاك السيارات فكان فى تحدى دائم مع صديقه النجم عمر كمال فى اقتنائهما ، ونشره صورا لسيارته الجديدة دائما .

اما عن سيارته الاخيرة فهى ، سيارة جيب رانجلر jeep wrangler التى تأتي بمحرك سعة 3600 سي سي،بقوة 285 حصان، مع ناقل حركه 8 سرعات وعزم دوران 352 نيوتن وناقل حركه يدوي وتبلغ سرعتها القصوي 180 كم/ ساعة، مع خزان وقود سعة 70 لتر، و تستهلك وقود بمعدل 11.7 لتر لكل 100 كم

وتبلغ أبعاد جيب رانجلر jeep wrangler حوالى 422 سم للطول و 187 سم للعرض و 187 تم للارتفاع وقاعدة عجلات 227 سم ، بالإضافة لشنطة خلفية سعة 498 لترا، مما يسمح لتحميل كل الأمتعة المتاحة عند السفر.

ومن ناحية التجهيزات الداخلية تحتوى جيب رانجلر jeep wrangler على نظام تشغيل وسائط متعددة بالأقراص المُدمجة CD أو مخرجي AUX و USB، بالإضافة لتوصيل الهاتف الذكية بالـ Bluetooth، مع نظام صوتي من 6 مكبرات صوتية، وإماكنبة إزالة السقف الاخرجى بالكامل.

وتتميز جيب رانجلر jeep wrangler بوسائل الأمان عديدة منها نظام الثبات الإلكتروني ونظام فرامل مانع الإنغلاق، ويبلغ سعر السيارة 875,000 جنيه مصري.