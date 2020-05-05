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مرأة

بدون جراحة.. طريقة فعالة لنسف دهون البطن نهائيا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:48 م
طريقة فعالة لنسف
طريقة فعالة لنسف دهون البطن نهائيا
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آية التيجي
تعتبر دهون البطن من أكثر المشاكل المؤرقة التي يصاب بها الكثير من الأشخاص نتيجة إتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة، حيث إن دهون البطن بخلاف أنها تعطي شكلا غير محبذ للجسم، إلا أنها علامة على الإصابة بالأمراض المزمنة مع مرور الوقت.

وقال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أنه على الرغم من أن صيام شهر رمضان المبارك يعد فرصة كبيرة للتخسيس واكتساب الوزن المثالي، إلا أنه يمكن لبعض التقنيات ان تساعد في التخلص من دهون البطن بفاعلية كبيرة وفي وقت قياسي.

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وأكد الشريف في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن هناك العديد من العمليات التجميلية المعنية لـ التخسيس الموضعي، وهو ما يمكن اللجوء إليه في حال الفشل في التخلص من دهون البطن المزعجة بشكل طبيعي وإتباع نظام غذائي صحي.

وتابع الشريف، بأنه إجراء عملية شفط دهون البطن يمكن ان يتم عبر العديد من التقنيات، مثل: بتقنية الليزر، أو تقنية الفيزر وهي التقنية الأفضل التي تتم بالتخدير الموضعي فقط.

وأوضح الشريف، أن تقنية الفيزر لا تحتاج إلى فترة نقاهة طويلة، ولكن يمكن التعامل بشكل طبيعي عندما تظهر النتائج المرغوبة، ومن ثم ممارسة الحياة اليومية بشكل لائق وأكثر ثقة، مع ضرورة إتباع تعليمات الحفاظ على النتائج عدم عودة الدهون مرة أخرى.
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