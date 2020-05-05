الإمارات: منع الأطفال والأكبر من 60 عاما من دخول مراكز التسوق بسبب كورونا

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن كلا من وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ قررت تقييد الدخول إلى مراكز التسوق ومتاجر التجزئة لمن دون الـ 12 عاما و وفوق الـ 60 عاما، في إطار التدابير التي تتخذها البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 462 حالة إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها أجرت أكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي مما ساهم في الكشف عن 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 15,192 حالة.





و أعلنت الوزارة عن تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 146 حالة .





وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع .





وأعلنت الوزارة عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 3,153 .



