أمين الفتوى: نزيف اللثة يفسد الصوم في هذه الحالة

قال محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خروج الدم من اللثة لا شيء فيه ولا يفطر .
وأضاف "وسام" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال « هل خروج الدم من اللثة يفسد الصوم؟»، أنه يجب على من خرج دم فمه أن يحاول بقدر الإمكان ان لا ينزل شيء الى الجوف وهذا هو المطلوب فإذا دخل شيء الى الجوف رغما عنه فصيامه صحيح ولا شيء عليه.
حكم وضع النقط في الأذن اثناء الصيام
قال محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع النقط فى الأذن أثناء الصيام لا يفسد الصوم ما دامت طبلة الأذن سليمة.
جاء ذلك خلال لقائه بـالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال « ما حكم وضع النقط فى الأذن أثناء الصيام؟».
وأضاف "شلبي" أنه إذا أخبر الطبيب أن طبلة الأذن ليست سليمة ويمكن من خلالها وصول النقط إلى الدماغ أو الحلق، ففى هذه الحالة تكون مفسدة للصوم
عبادتان تعوضان النقص الحادث في الصيام
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان شهر عبادة وعطاءات، والإنسان يتنافس فيه مع أخيه الإنسان في الطاعات، ولكن إن ضاق الأمر ولابد من فعل شيء ما فلابد من البحث عن الأنفع والأكمل والواجب للقيام به أولًا.
وأضاف "علام"، في تصريح سابق له أن الفرائض في الرتبة العليا في التكاليف الشرعية ولا ينفك عنه الإنسان بحال من الأحوال إلا بالعجز التام أو كونها تمثل مشقة شديدة، موضحًا أن فقه الأولويات فيه فروض وأدني منها سنن، ثم تطوعات.
وأشار: إلى أن السنن تجبر النقص في الفرائض، فصلاة النقص تجبر النقص الذي أصاب الفرص، وتأتي صدقة الفطر وصوم 6 من شوال تطهر النقص الحادث في رمضان وهكذا.
ونوه: إلى أنه حال تعارض صلاة التراويح في جماعة مع القيام بعمل معين، فعلينا أن ننظر إذا كان العمل تطوعي أو واجب كوظيفة عامة، فإذا كان العمل وظيفة عامة فلابد من القيام به، وصلاة التراويح مفردًا في البيت.
حكم استعمال السواك وفرشاة الأسنان أثناء الصيام
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم، وقد كره الإمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.
وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "ما حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصوم؟، أن الحال كذلك في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت، هذا ومن السنن المؤكَّدة في حق الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفضَّل أن يستعمله كلما دعت الحاجة إلى استعماله.
وأوضحت، أنه من الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتُها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال.
اقرأ أيضًا..
لمن لم يستطع النوم .. هذه أفضل 3 أدعية أوصى بها رسول الله للتخلص من الأرق فورا