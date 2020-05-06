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فن

الحظر وعمايله.. محمد وكريم عبد العزيز يشعلان إنستجرام بمشهد كوميدي من فيلم الفرن

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:48 ص
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم
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محمد بدران
شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، جمهوره عبر حسابه على "انستجرام"، بمقطع فيديو جديد.

وظهر محمد بصحبة شقيقة كريم والفنانين هشام ماجد وشيكو بشكل كوميدي متقمصون لشخصية عادل ادهم ويونس شلبي من فيلم الفرن.

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الفيديو " الحظر وعمايله ... مشهد من فيلم الفرن ...(اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا وللفنان يونس شلبى والفنان عادل أدهم ولكل من رحلوا عنا".

 وكان آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل قيد عائلي والذى عرض خارج الموسم الرمضاني وحقق نجاحًا كبيرًا.

العمل بطولة ميرفت أمين وصلاح عبد الله وعزت العلايلي وبوسي وتأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

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الحظر و عمايله 🙈😁... مشهد من فيلم الفرن 😁... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للفنان يونس شلبى و الفنان عادل أدهم و لكل من رحلوا عنا) #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia

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