انقلاب في قطر.. رد غامض من حمد بن جاسم وصورة غريبة

في أول رد فعل من حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، على اتهامه بتدبير عملية انقلاب على الأمير تميم بن حمد، قال بن جاسم إن "مرجعيته معروفة".





وأوضح حمد بن جاسم، في تغريدة على "تويتر"، عقب أنباء عن خلاف بينه وبين أمير قطر تميم بن حمد: "كما ذكرت سابقًا فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة".





وتابع بن جاسم "فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الأكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".





ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير خارجية قطر السابق أزال صورة تميم بن حمد من على حسابه في تويتر، مما يعزز فرضية وجود خلافات عميقة بين الرجلين.





واعتبر إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التغريدة وإزالة الصورة تأكيدا على وجود خلافات داخلية بين أجنحة تتصارع في قطر، وذلك بعد ليلة على وقع الانفجارات في قطر، وتحديدا في الوكرة.





ورصدت مقاطع فيديو من داخل قطر إطلاق نار كثيف في الوكرة وسط تحليق للطيران الحربي بشكل غير اعتيادي في الأجواء، بينما أكد قطريون أن هناك محاولة انقلاب ضد تميم يقودها حمد بن جاسم.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي يسمع فيه أصوات إطلاق كثيف للرصاص في الوكرة، بينما أكد قطريون بينهم المعارض خاد الهيل وجود محاولة انقلاب بقيادة حمد بن جاسم، مما اضطر تميم للاستعانة بالقوات التركية.



