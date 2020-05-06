تحمى من خطر الإصابة بالقلب والسكرى.. 5 فوائد لن تتوقعها لبذور المانجة

مع دخول فصل الصيف تبدأ المانجة فى الانتشار بشكل كبير، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها، ولكن لا تكمن الفوائد بأكملها فى المانجة فقط، فبذور المانجة تحتوي على عدد من الأحماض الدهنية النشطة حيويًا والفينولية وغير المشبعة والمركبات المضادة للأكسدة.





وكشفًا عن ما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم فوائد بذور المانجة









- السيطرة على مرض السكري

أظهرت دراسة أن خلاصة الإيثانول من بذور المانجو أظهرت خصائص مضادة لمرض السكر فعالة في السيطرة على مرض السكري ويمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم، ويعد استهلاك خلاصة بذور المانجو مفيدًا لمرضى السكري ولأولئك المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض.





- تعزيز صحة القلب

وفقا لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية ، فإن بذور المانجو لديها القدرة القوية على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتثبيت مستويات الكوليسترول الكلية، ويرجع ذلك إلى النشاط المضاد للأكسدة للبوليفينول العالي في بذور المانجة.









- التهاب أقل

وفقًا للمجلة الدولية للعلوم والبحوث الصيدلانية ، فإن المركبات الفينولية الموجودة في بذور المانجة هي المسؤولة عن نشاطها المضاد للأكسدة والالتهابات، وتساعد هذه الخصائص المضادة للالتهابات في تقليل الالتهاب المرتبط بالنقرس والجهاز الهضمي والأمراض المزمنة الأخرى.





- المساعدة في إنقاص الوزن

في دراسة ، نجح خلاصة بذور المانجة في تحسين تحمل الجلوكوز ومظهر الدهون كما يقلل من السمنة، وتناول مستخلص بذور المانجو يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة على فقدان الوزن وخفض مستويات الكوليسترول.





- الحد من مخاطر الإسهال

في الطب التقليدي الهندي ، تم استخدام بذور المانجة لخصائصها المضادة للإسهال، أظهرت دراسة نشرت في مجلة علم الأدوية الإثني ، أن خلاصة بذور المانجة تظهر خصائص مضادة للميكروبات تمنع نمو الباكتيريا .



