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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2020

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:18 ص
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم، الأربعاء 6-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 179.98 ريال سعودى.

 

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

 

وخلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

 

سعر الذهب في السعودية:

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (205.68 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.79 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (188.54 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.23 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (179.98 ريال سعودي) أي ما يعادل (47.94 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (154.26 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.09 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (119.98 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.96 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (102.84 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.40 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,397  ريال سعودي) أي ما يعادل (1.704 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.440 ريال سعودي) أي ما يعادل (383.55 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (205.683 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.791  دولار أمريكي)

 

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