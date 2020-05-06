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مرأة

لمائدة الإفطار.. أسماك مشوية مع الأرز البنى.. والحلو كنافة نابلسية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:14 ص
سمك مشوي
سمك مشوي
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نهى هجرس
تفضل العديد من الأمهات تقديم أشهى وألذ الأطباق لأسرتها بشكل يومى على الإفطار، ولكن اليوم سوف نتناول وجبة شهية وصحية بشكل كبير، وتحتوي على العديد من الفوائد.

مكونات سنجارى المشوى
2 سمكة بوري كبيرة مفتوحة سنجاري 

التتبيلة
زيت
ملح - فلفل – كمون 
عصير ليمون 
مستردة 
بابريكا 
صلصة 

الحشو
ملح – كمون فلفل ألوان 
شرائح بصل 
شرائح شبت 
مفروم كرفس بالورق 
مفروم جزر مبشور 
كزبرة خضراء – بقدونس مفروم 
جزر مبشور 
طماطم شرائح 


* توضع الردة في ورق ألومنيوم مع ملح وفلفل ويوضع السمك عليها

* باستخدام كبة كهربائية يخلط مع ملح وفلفل وبابريكا وصلصة وثوم مفروم وزيت وعصير ليمون ومستردة

* يدهن السمك بالخليط السابق فرمه

* يخلط الجزر مع الكرفس والشبت والبقدونس والكزبرة ويوضع على السمكة

* ترص عليها شرائح الطماطم

* تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج

* تقدم ساخنة


مكونات الأرز البنى
مقادير أرز سمك بني
كوب أرز مصري 
كوب بصل أحمر مفروم 
ربع كيلو جمبري 
ربع كيلو سمك مكعبات 
ربع كيلو كاليماري حلقات 
ملح فلفل أسود 
ملعقة كبيرة شمر 
ملعقة صغيرة سكر 
زيت ذرة
ماء مغلي 


طريقة تحضير أرز سمك بني
* يشوح البصل حتى يصبح بني مع التوابل والزيت

* يضاف اليه السكر ويقلب جيدا حتى تتجانس المكونات

* ثم يضاف السي فوود ثم يشوح جيدا

* يوضع الارز ويقلب مع باقي المكونات ثم يترك لينضج لمد 20 دقيقة ويقدم بالهنا


مقادير كنافة نابلسية
زبدة مذوبة 
جبنة موتزاريلا مبشورة 
جبنة عكاوي مبشورة 
زعفران 
شربات ماء زهر 
فستق 
لون طعام برتقالي 


طريقة تحضير كنافة نابلسية
* تخلط الكنافة مع الزبدة

* توضع طبقة من الكنافة في صينية الفرن

* ثم يضاف لها الجبن العكاوي والجبن الموتزيرلا

* وتضاف طبقة أخرى من الكنافة

* ثم تدخل الفرن حتى تمام الطهي

* يخلط الشربات مع ماء الزهر ولون الطعام البرتقالي والزعفران

* وتسقى به الكنافة

* وتزين بالفستق


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