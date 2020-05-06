أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل كنافة بالشيكولاتة .. فيديو

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مكونات الكنافة بالشيكولاتة :

نصف كيلو كنافة

سكر بودرة

رشة فانيليا

ملعقة سكر

ملعقة زبدة





طريقة عمل الكنافة بالشيكولاتة :

على المار ضعي وعاء وضيفي الحليب مع السكر والزبدة ورشة فانيليا تغلي ثم نضيف لها 2 كوب من الشيكولاتة السادة حى يصبح خليط كريمي واتركيه يبرد

اخلطي الكنافة مع السكر والسمن جيدًا حتى يختلطوا جيدا

افرديها في الصينية

ادخليها الفرن لمدة 10 جقائق

ضيفي لها شربات بارد

اعيدي خلطها مرة اخرى وهي ساخنة

ضعي الكنافة في القالب

اضغطي عليها جيدًا حتى يتشكل لها طرف مرتفع من الجوانب

قومي بسكب خليط الحليب والشيكولاتة في وعاء واتركيه حتى يبرد

ضعي خليط الحليب والشيكولاتة في كيس وابدأي في تزيين الكنافة بها بالشكل الذي تفضلينه

ضعي على سطها بندق محمص او اي نوع مكسرات .

كوب حليب