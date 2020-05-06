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مرأة

أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل كنافة بالشيكولاتة .. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:49 ص
كنافة بالشيكولاتة
كنافة بالشيكولاتة
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رشا عوني
تعتبر الكنافة من أشهى الحلويات في شهر رمضان، ومع كثرة إعلانات الكنافة يشتهي الجميع تناولها بشكل مختلف على طريقة المحلات الشهيرة، لكن يمكنك تعلم طريقة عمل الكنافة بالشيكولاتة بطريقة الشيف حسن . 

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مكونات الكنافة بالشيكولاتة : 
نصف كيلو كنافة
سكر بودرة
كوب حليب
رشة فانيليا
ملعقة سكر
ملعقة زبدة

طريقة عمل الكنافة بالشيكولاتة : 
على المار ضعي وعاء وضيفي الحليب مع السكر والزبدة ورشة فانيليا تغلي ثم نضيف لها 2 كوب من الشيكولاتة السادة حى يصبح خليط كريمي واتركيه يبرد
اخلطي الكنافة مع السكر والسمن جيدًا حتى يختلطوا جيدا
افرديها في الصينية
ادخليها الفرن لمدة 10 جقائق
ضيفي لها شربات بارد
اعيدي خلطها مرة اخرى وهي ساخنة
ضعي الكنافة في القالب
اضغطي عليها جيدًا حتى يتشكل لها طرف مرتفع من الجوانب
قومي بسكب خليط الحليب والشيكولاتة في وعاء واتركيه حتى يبرد
ضعي خليط الحليب والشيكولاتة في كيس وابدأي في تزيين الكنافة بها بالشكل الذي تفضلينه
ضعي على سطها بندق محمص او اي نوع مكسرات . 
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