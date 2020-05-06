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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:40 م
إيمى سمير غانم
إيمى سمير غانم
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نهى هجرس
تصدرت الفنانة إيمى سمير غانم محرك البحث جوجل، حيث تحرص ايمى على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 



وتفضل الفنانة إيمى سمير غانم، ارتداء الملابس الكاجوال الفضفاضة، واختيار الألوان الزاهية والمبهجة التى تضيف لمسة مختلفة إلى إطلالتها.



وتميل ايمى سمير غانم إلى وضع الماكياج بالألوان الترابية الهادئة التى تبرز جمال عيينها، وتفضل أحمر الشفاه الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.



كما تفضل ايمى سمير غانم وضع الإكسسوارات الفضية إلى إطلالتها لتبرز عن الأناقة والجمال.
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم
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