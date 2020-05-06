بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم





وتفضل الفنانة إيمى سمير غانم ، ارتداء الملابس الكاجوال الفضفاضة، واختيار الألوان الزاهية والمبهجة التى تضيف لمسة مختلفة إلى إطلالتها.













وتميل ايمى سمير غانم إلى وضع الماكياج بالألوان الترابية الهادئة التى تبرز جمال عيينها، وتفضل أحمر الشفاه الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.













كما تفضل ايمى سمير غانم وضع الإكسسوارات الفضية إلى إطلالتها لتبرز عن الأناقة والجمال.