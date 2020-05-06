ضبط 1.2 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة على الأسواق بالوادي الجديد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، من ضبط 1.2 طن أغذية فاسدة في حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين.





وأكد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، المهندس معاذ عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي له، تنفيذ حملة على أسواق ومنافذ بيع وشراء اللحوم والأسماك والمحال التجارية ومطاعم الأغذية بمراكز المحافظة الخمسة، على مدار شهر أبريل المنقضي، بإشراف وكيل الوزارة المهندس صلاح السيد، أسفرت عن ضبط 470 كجم دجاج مجمد، و 290 كجم لحوم مجمدة و900 جرام كبدة مجمدة، و500 كجم سكر، بإجمالي طن و260 كجم أغذية، و10 أكياس بطاطس مقلية منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وأضاف معاذ، أنه جارٍ تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع التحفظ على الكميات المضبوطة وإعدام اللحوم والدواجن والكبدة الفاسدة بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أعلنت أمس الثلاثاء،عن 60 طن لحوم حمراء ودواجن وأسماك بأسعار مخفضة، وقال وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، في بيان صحفي، أن المديرية طرحت 15 طن دواجن مجمدة بسعر 37 جنيهًا للكيلوجرام، و30 طن لحوم حمراء برازيلية بسعر 60 جنيهًا للكيلو جرام، و15 طن أسماك بلطي بسعر 23 جنيهًا للكيلوجرام.





و أضاف صلاح، أنه جري طرح هذه الكميات بمنافذ وأفرع شركة المصرية لتجارة الجملة، لتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية تزامنًا مع شهر رمضان المعظم.





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