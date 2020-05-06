إزالة 1011 حالة تعد على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة بقنا

أسفرت حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأاضى الزراعية، التى تشنها الوحدات المحلية لمراكز قنا التسعة بتوجيهات من محافظ قنا، عن إزالة 1011 حالة مخالفة حتى أمس الثلاثاء.





وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، أن إجمالي ما تم إزالته منذ 16 مارس الماضي وحتي الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 287 حالة تعد بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 226852 متر مربع، و31 حالة تعد بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 65 فدانا و19 قيراطا و15 سهما، و610 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 30 فدانا وقيراط واحد و 83 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 10142 متر مربع.

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة تشن حملات يومية لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، و قوات مديرية أمن قنا.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سوف يتم إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا لقانون الطوارئ و توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بهذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

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