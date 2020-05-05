تحرير 8 محاضر عدم إعلان أسعار وذبح خارج السلخانة بنقادة

أسفرت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بالتنسيق مع إدارتى التموين و الطب البيطرى،عن تحرير 8 محاضر تموينية متنوعة.





قادت الحملة المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة نقاده، وعضوية كل من السيد صبري محمد أحمد، مدير عام إدارة تموين نقاده والدكتور محمد سعيد، مدير إدارة الطب البيطري بمركز نقاده.





وأوضحت رئيس المدينة، بأن المحاضر التى تم تحريرها تضمنت عدم إعلان عن الأسعار، وذبح خارج السلخانه ولحوم مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشارت رئيس المدينة، إلى أن الحملة تمت بمشاركة من مفتشي التموين و الطب البيطري ومباحث التموين، للوقوف علي مدي التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية وبناء علي توجيهات محافظ قنا بضبط الأسعار.





وأضافت رئيس المدينة، إلى أن الحملة تابعت التزام التجار بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على الصحة العامة، في إطار الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.