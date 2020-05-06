بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

وضع مسئولو نادي بيراميدز نصب أعينهم صيدا ثمينا جديدا من النادي الأهلى يرغبون فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان بيراميدز قد نجح فى الحصول على خدمات عبدالله السعيد نجم الأهلى السابق يناير الماضى قبل أن يقتنص صفقتى شريف إكرامى وأحمد فتحى بدون مقابل للنادي الأهلى بعد انتهاء تعاقد اللاعبين مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى

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ويرغب نادي بيراميدز الحصول على خدمات أحمد الشيخ جناح النادي الأهلى لدعم صفوف الفريق بلاعب متميز سبق له الحصول على لقب هداف الدوري.





ويجد أحمد الشيح صعوبة فى الحصول على فرصة اللعب بشكل أساسى مع النادي الأهلى فى عهد السويسرى رينيه فايلر فى ظل تواجد رمضان صبحى وكهربا وحسين الشحات وآجاى وجيرالدو .





كما يرغب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة فى الحصول على خدمات أحمد الشيخ فى الميركاتو الصيفى المقبل .





وينافس بيراميدز فى نصف نهائى الكونفيدرالية حيث يلتقى حوريا كوناكرى الغينى بجانب احتلاله المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة .