AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:37 م
بيراميدز - الأهلي
بيراميدز - الأهلي
Advertisements
منتصر الرفاعي
وضع مسئولو نادي بيراميدز نصب أعينهم صيدا ثمينا جديدا من النادي الأهلى يرغبون فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان بيراميدز قد نجح فى الحصول على خدمات عبدالله السعيد نجم الأهلى السابق يناير الماضى قبل أن يقتنص صفقتى شريف إكرامى وأحمد فتحى بدون مقابل للنادي الأهلى بعد انتهاء تعاقد اللاعبين مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى
.
ويرغب نادي بيراميدز الحصول على خدمات أحمد الشيخ جناح النادي الأهلى لدعم صفوف الفريق بلاعب متميز سبق له الحصول على لقب هداف الدوري.

ويجد أحمد الشيح صعوبة فى الحصول على فرصة اللعب بشكل أساسى مع النادي الأهلى فى عهد السويسرى رينيه فايلر  فى ظل تواجد رمضان صبحى وكهربا وحسين الشحات وآجاى وجيرالدو .

كما يرغب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة فى الحصول على خدمات أحمد الشيخ فى الميركاتو الصيفى المقبل .

وينافس بيراميدز فى نصف نهائى الكونفيدرالية حيث يلتقى حوريا كوناكرى الغينى بجانب احتلاله المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريق بيراميدز.. حوريا الغيني يتفوق على إنيمبا النيجيري بالشوط الأول

يلاقى بيراميدز.. حوريا الغيني يتغلب على أنيمبا بهدفين دون رد في الكونفدرالية

رسميا .. كاف يعلن ملعبي نهائى دوري الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية

قفشة يكشف سبب تواجده بدكة البدلاء لحساب عبد الله السعيد

كاف يزف بشرى سارة لجماهير الأهلى والزمالك إفريقيا

فايلر يطلب التعاقد مع ثنائي إنبي.. و5 لاعبين خارج الأهلي الموسم المقبل

ترشيحاتنا

اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

خسائر بالملايين .. شاهد.. حريق يلتهم 10 طوابق بميت نما بالقليوبية

سرق وتعاطى مخدرات وأصيب بمرض خطير .. الجمهور يطارد حمو بيكا

كورونا حول العالم.. 3.7 مليون إصابة و258 ألف وفاة

انتشر قبل الوقت المعروف.. هل اكتسبت بعض الشعوب مناعة ضد فيروس كورونا دون أن تدري

AdvertisementS

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

تعرف على اللاعب الذى يرفض الزمالك بيعه ولو بـ 100 مليون جنيه

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

لاعب الزمالك يوافق على عرض بيراميدز

حازم إمام وسيف زاهر رفضا تكرار التجربة.. 3 أعضاء ينتظرون إلغاء بند الـ8 سنوات لخوض انتخابات الجبلاية

أين المليون دولار؟.. الزمالك يعلن استياءه من معاملة كاف

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسرح موظفي الزمالك.. وطبيب بيراميدز يكشف حقيقة تعاطي لاعبي الدوري للمنشطات

قيد الانتظار.. فيفا يحسم إلغاء بند الـ8 سنوات بتعديلات لائحة النظام الأساسي

فاروق جعفر: الشيخ الطبلاوي أهداني شقة.. وكان زملكاوي فاهم كورة.. فيديو

أحمد شوبير: عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في أقر وأعترف مع شوبير الساعة 5 مساء

حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعب النجم الساحلي

أن تأتي متأخرًا.. لاعبون كبار بزغت نجوميتهم في الأهلي والزمالك بعد تقدمهم في العمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم

لـ الحامل ومرضى القلب والأطفال.. متى يجب تناول المكملات الغذائية؟

للحد من كورونا.. خدمة قوية من الشركة البافارية لسيارات BMW