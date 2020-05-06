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رياضة

طبيب بيراميدز يكشف مفاجأة: بعض لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:03 ص
مصطفى المنيري
مصطفى المنيري
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محمد رشاد
كشف مصطفى المنيري طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، النقاب عن احتياطات الأندية حال عودة الدوري؛ لتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وتشهد الفترة الجارية مباحثات بين مؤسسات الدولة واتحاد الكرة، لتحديد موقف النشاط الرياضي من الاستئناف او الالغاء بعد تأجيله قبل أسابيع بسبب الفيروس المنتشر.

وقال المنيري في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": الاحتياطات التي يجب أن تتخذ، أن يأتي اللاعب بملابسه، ولا يتعامل مع غرفة الملابس، ويتدرب اللاعبين في مجموعات صغيرة، ويخرج من التدريب على منزله مباشرًة دون استخدام الغرفة".

وأضاف: "أكثر مكان ممكن يتسبب في نقل الإصابة هو غرفة الملابس وغرفة المساج لأنهما مغلقين ويوجد فيهما عدد كبير من اللاعبين".

وواصل: "قياس الحرارة قبل التدريبات، يمكن أن يكون اللاعب يكون حامل للفيروس و80% يكون حاملا له ولا توجد أي أعراض، وارتداء الكمامة سيكون صعب جدًا مع ارتفاع درجة الحرارة".

وتابع: "في ألمانيا حدثت 3 اصابات بالكورونا للاعبين، ومستمرين في التدريبات، وهم قادرون على ذلك، وتواجههم أزمة بسبب اعتراض بعض اللاعبين حفاظًا صحتهم، وإذا حدث هذا التمرد في مصر، فكيف سيكون الوضع القانوني".

واستطرد: "هل من حق النادي تطبيق جزاءات حال امتناع اللاعب عن التدريبات؟ وهل تعرض اللاعب للإصابة بالكورونا سينتج عنه عزل الفريق بالكامل؟، وإذا حدث؛ كيف ستكون نتائج هذا الفريق؟، وهل سيخوض مبارياته؟"، مضيفا: الأمر معقد ويجب أن نسير خطوة تلو الاخرى".

وفجر المنيري مفاجأة خلال تصريحاته، قائلًا: "بعض لاعبي الدوري المصري يتعاطون المنشطات وهذا يحدث في كل العالم وليس في مصر فقط".

وروى طبيب الزمالك السابق: "أحمد سمير لاعب الزمالك السابق كان قاب قوسين أو أدنى من مفارقة الحياة، سقط وغاب النبض والنفس وغاب عن الوعي خلال مباراة في أثيويبا، كانت درجة الحرارة مرتفعة وتعرض لضربة في الرأس أدت إلى ارتجاج في المخ".

واختتم: "أنا زملكاوي ولا أريد العودة للزمالك لا أريد أن تكون حياتي بها ضغط، في بيراميدز الأمور هادئة عن الأهلي والزمالك، منتخب مصر لا يوجد فيه هذا الضغط مثل الناديين".
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