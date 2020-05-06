الأطباء العرب: نظافة الأيدى تعزز الجهود المبذولة لمكافحة كورونا

أكد الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب إن "غسل الأيدي" يعد أحد أبرز الإجراءات الأكثر فعالية للوقاية من العدوى، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جاء ذلك بمناسبة احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لنظافة الأيدي الذي يوافق الخامس من مايو كل عام.









وقال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب إن احتفال منظمة الصحة العالمية كل عام باليوم العالمي لنظافة الأيدي؛ يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للحد من انتشار الفيروسات، ومنع العدوى، وتحقيق السلامة لجميع العاملين في الحقل الصحي.





وأكد رسلان أن حملة منظمة الصحة العالمية تكتسب أهمية كبيرة هذا العام؛ لتعزيز نظافة الأيدي وتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



