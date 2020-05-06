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أخبار العالم

المغرب يسجل 163 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:21 م
المغرب يسجل 163 إصابة
المغرب يسجل 163 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين الساعة الرابعة من مساء أمس الثلاثاء، والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، لترتفع الحصيلة إلى 5382 حالة.

ووفقا لموقع "اليوم 24" المغربي، قالت وزارة الصحة، ان عدد حالات الشفاء من كورونا في البلاد ارتفع إلى  1969 حالة، بعد تسجيل131 حالة شفاء جديدة، لترتفع نسبة الشفاء إلى 36.6 بالمائة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 182حالة، بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، خلال الـ18 ساعة الماضية، لتنخفض نسبة الفتك إلى 3.4 بالمائة.

كشف موقع “Covidmaroc.ma” في حصيلة جديدة أنه تم استبعاد 46718 حالة كان مشكوكا في إصابتها بالفيروس، لكن بعد إجراء التحليل المخبري تأكد خلوها من كوفيد-19.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.
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