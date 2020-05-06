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مرأة

نصيحة رمضانية.. تجنب استخدام أطباق الألمنيوم والقصدير في طهي الطعام

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:00 م
ورق القصدير
ورق القصدير
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آلاء حسن
تحصل بعض المشاكل الصحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي لذلك يجب الانتباه إلى الطعام وتناول الخضراوات بشكل يومي وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.

حذرت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، من استخدام القصدير في طهي الطعام لأنه مضر بالصحة ‏‎ويسبب تسرب الألمنيوم للغذاء والذي ينتقل بعد الأكل للجسم.


ونصحت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها بتجنب استخدامه مع:
• الحرارة العالية (طبخ-شواء)
• مع الأغذية الحامضية
• الدهون
• التوابل

وتابعت بضرورة التوقف عن استخدام ورق القصدير مع اعداد وتحضير كل أنواع الطعام موضحة أن الغرض الصحيح لاستخدامه هو تغليف الأغذية وألا تكون الاغذية ساخنة، واستخدم ورق الزبد وتوقف عن استخدام ورق القصدير ( الألمنيوم ). 
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