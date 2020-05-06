AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

16 مايو.. آخر موعد لتسليم المشروعات البحثية لطلاب مدارس شمال سيناء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:54 م
مديرى الإدارات التعليمية
مديرى الإدارات التعليمية الست إدارة العريش التعليمية
Advertisements
احمد صالح
16 مايو.. التقي عبد العزيز عطيه حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأربعاء ، بمديرى الإدارات التعليمية الست (العريش ، بئر العبد ، الشيخ زويد التعليمية وإدارة ، الحسنة ، رفح ، نخل)، وذلك بحضور حمزه رضوان مدير عام التعليم العام ، محمد السيد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية .

تحديد مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بكافة مدارس أسوان لمنع التجمعات و الاختلاط
وشهد الاجتماع مناقشة قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب مدارس شمال سيناء من الصف الثالث الإبتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى مع تحديد دور كل من مدير الإدارة التعليمية .

كما تم توضيح دور لجنة تقدير المشروعات ومعايير وكيفية تقدير المشروع وتحديد دور المدرسة .

وتحدد موعد تسليم المشروعات البحثية "الإلكترونية - الورقية " فى الفترة من 2020/5/9 حتى 2020/5/16.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على أهمية الالتزام بقواعد الإمتحانات والتنبيه على مديرى المدارس على مستوى المحافظة بأهمية تنظيم استلام الأبحاث والتيسير على الطلاب وعلى أولياء الأمور.  

اقرأ ايضا..
لرفع كفاءتها.. تفاصيل خطة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء
https://www.elbalad.news/4306823
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متاجرون يبيعون البحث بـ1000 جنيه.. شوقي يحذر طلاب المدارس من شراء الأبحاث.. ويؤكد: عندنا سوفت وير سيفضح المشروعات المنقولة وسنطبق القانون على أصحابها

تعليم بني سويف: نسبة دخول المدارس على المنصة التعليمية 100% و98% لطلاب الصف الأول الثانوي

بالمستندات.. ننشر الإجراءات المقرر تطبيقها بالمدارس لضمان نزاهة عمليات استلام وتقييم وإعلان نتائج أبحاث الطلاب

التعليم : تجهيز قائمة بأسماء الطلاب أصحاب الأبحاث المتطابقة .. وتعليق نتيجتهم لحين اتخاذ اللازم

المدارس تستعد لاستلام الأبحاث.. منح الطالب ما يثبت انتهاء عملية التسليم بمدرسته.. فرق خماسية من المعلمين للتصحيح.. والتقييم بـ اجتياز أو عدم اجتياز.. وتعليق نتائج أصحاب المشروعات المتطابقة

تعليم الوادى الجديد: استلام المشروع البحثي دون مصروفات 9 مايو

ترشيحاتنا

وزبر التعليم: أصبحنا من الـ 10 الأوائل في التصنيف العالمي للتعليم.. والكل ماشي ورانا

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

خالد مرتجي: زوجة أحمد شوبير أحسن واحدة بتعمل أكل

الصحة العالمية: 80 ألف إصابة بـ كورونا يوميا..وحالات أفريقيا في زيادة

مقتل باحث صيني في أمريكا اكتشف سر كورونا

مجلة أمريكية: السعودية الناجية الوحيدة من مذبحة الدول النفطية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة

تسلا تتخطى حدود الخيال.. ميزات مفاجئة باستخدام كاميرا السيارة

تأثير الصيام على الأطفال .. 4 مخاطر صحية