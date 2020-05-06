16 مايو.. آخر موعد لتسليم المشروعات البحثية لطلاب مدارس شمال سيناء

الست (العريش ، بئر العبد ، الشيخ زويد التعليمية وإدارة ، الحسنة ، رفح ، نخل)، وذلك بحضور حمزه رضوان مدير عام التعليم العام ، محمد السيد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية .

تحديد مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بكافة مدارس أسوان لمنع التجمعات و الاختلاط

وشهد الاجتماع مناقشة قرار وزير التربية والتعليم الخاص بطرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب مدارس شمال سيناء من الصف الثالث الإبتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى مع تحديد دور كل من مدير الإدارة التعليمية .كما تم توضيح دور لجنة تقدير المشروعات ومعايير وكيفية تقدير المشروع وتحديد دور المدرسة .وتحدد موعد تسليم المشروعات البحثية "الإلكترونية - الورقية " فى الفترة من 2020/5/9 حتى 2020/5/16.واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على أهمية الالتزام بقواعد الإمتحانات والتنبيه على مديرى المدارس على مستوى المحافظة بأهمية تنظيم استلام الأبحاث والتيسير على الطلاب وعلى أولياء الأمور.