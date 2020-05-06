أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 4 تطبيقات لتحرير الفيديو للـ أندوريد.. لينوفو تطور أقوى هاتف مخصص للألعاب بمميزات جديدة

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يفضل العديد من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد تطبيقات تحرير الفيديو، و التى تهم الكثير من الأشخاص خصوصًا الذين لا يريدون قضاء وقت طويل أثناء تعديل الفيديوهات.
أصبحت الشركات العالمية والعلامات التجارية تفضّل البحث عن الموظفين عبر موقع لينكد إن LinkedIn التابع لشركة مايكروسوفت الأمريكية ، من خلال نشر الإعلانات والتواصل مع أصحاب المهارات و الخبرات لتوظيفهم.
نشرت صور مسربة ثلاثية الأبعاد تكشف عن هاتف Legion المخصص للألعاب والمرتقب من لينوفو Lenovo، حيث ينطلق هذا الإصدار بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 واط، ويمتاز الهاتف بتقنية للتبريد متطورة، لدعم تجربة مميزة في الألعاب.
يلتزم العديد من سكان العالم بالعزل المنزلى و القيام بالعمل من أماكنهم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19، مما أدى إلى عدم قدرة أصحاب الأعمال بالتواصل مع جميع الموظفين، وأصبح الحل الوحيد هو استخدام تطبيقات الفيديو للتواصل.
تنافس شركة جوجل الأمريكية عبر تطبيق الرسائل الجديد عملاق التواصل الاجتماعى فيسبوك، حيث أن Google Messages مناسب لكل هواتف أندرويد ويشبه التطبيق الرسمي لرسائل SMS وMMS.
تعتزم شركة إل جي LG، الإعلان عن هاتفها الجديد المسمي LG Velvet، خلال حدث عبر الإنترنت يعقد في 7 مايو الجاري، واليوم نشرت قناة على موقع يوتيوب مقطع الفيديو يستعرض تصميم الهاتف الرائد من جميع الزوايا.
أطلقت شركة فيسبوك "Facebook"، روبوت دردشة آلى يسمي Blender، كمصدر مفتوح على GitHub لأبحاث الذكاء الاصطناعي، وتدعي عملاق التواصل الاجتماعي أن تطبيقها الجديد المنافس لتطبيق جوجل Meena، قادر على إظهار التعاطف والمعرفة والشخصية عند التفاعل مع البشر.
تستعد شركة بوكو Poco العلامة التجارية التابعة لشاومي، لإطلاق أحدث هواتفها POCO F2 PRO، والذي تم رصده في حملة ترويجية في متجر GearBest، حيث يظهر تصميم الهاتف بإعداد كاميرا خلفية دائرية مع شاشة كاملة.