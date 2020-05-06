أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 4 تطبيقات لتحرير الفيديو للـ أندوريد.. لينوفو تطور أقوى هاتف مخصص للألعاب بمميزات جديدة

يفضل العديد من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد تطبيقات تحرير الفيديو، و التى تهم الكثير من الأشخاص خصوصًا الذين لا يريدون قضاء وقت طويل أثناء تعديل الفيديوهات.



