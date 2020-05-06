تشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة لأعمال حفر شوارع الأباصيري في بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف تشكيل لجنة فنية ثانية برئاسة أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة بني سويف وعضوية: رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ووكيل وزارة الإسكان وعدد 2 من مهندسي المديرية، وعضو من التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز مهمتها.





وتختص هذه اللجنة بمعاينة العقارات المجاورة لأعمال الحفر التي قام بها أحد المواطنين بشارع عبد الحكيم مجاور بحي الأباصيري بمدينة بني سويف وتحديد الأضرار المترتبة على ذلك والأعمال المخالفة، والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه هذه المخالفات، والتأكد من السلامة الإنشائية واقتراح الحلول لتفادى أي ضرر في هذا الشأن، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير يتم عرضه على المحافظ " خلال 3 أيام بحد أقصى من تاريخ بدء عملها.





وأشار محافظ بني سويف إلى أنه شكل هذه اللجنة للدراسة الأشمل للوضع الفني والهندسي واقتراح الحلول المناسبة، مؤكدا أنه بمجرد إبلاغه بالواقعة، الساعة السادسة مساء الأحد الماضي.



