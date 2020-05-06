الاعلى للإعلام يرصد 219 ملاحظة فى مسلسلات رمضان .. منها تشويه صورة المرأة

رصد التقرير الإحصائي الأول للجان الفنية المكلفة برصد الأعمال التى تعرض فى رمضان 2020، ٢١٩ ملاحظة فى ٢٥ مسلسلا وذلك خلال الأسبوع الأول.









وكشف التقرير ان الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة احتلت المركز الأول في ترتيب المخالفات بواقع 90 ملاحظة، ثم التدخين بواقع 57 ملاحظة، وتشويه صورة المرأة 15، ثم مخالفة كود الطفل 12، وشرب المخدرات 11، وشرب الخمر 10، ومشاهد عنف 10، وايحاءات جنسية 8، وعدم احترام القوانين 2، بينما تم رصد ملحوظة واحدة لكل من "سب وقذف، والتهكم والسخرية، والخحض على الكراهية، وانتقاد سلوكيات المصريين" .





ولم ترصد اللجنة الفنية اى مخالفات تتعلق بثلاثة معايير" تمجيد الجريمة، وتوظيف الدين سلبيا، ومراعاة الهوية المصرية والعربية".









وقال التقرير إنن مسلسل رجالة البيت الأعلى في اولى الملاحظات بواقع 26 ملاحظة، ثم مسلسل سلطانة المعز 25 ملاحظة، فمسلسل البرنس بواقع 21 ملاحظة، و100 وش 20، واتنين في الصندوق ولما كنا صغيرين 16 لكل منهما، وجمع سالم 12، وونسني 11، ونحب تاني ليه 10 وخيانة عهد 9، واللعبة 9، والنهاية 8، وعمر ودياب 6، وشاهد عيان 6، وسكر زيادة 6، وفرصة تانية 5، وواكلينها والعة 4، وولاد امبابة 3 ، والفتوة 3، والقمر آخر الدنيا 2، ولعبة النسيان 1، فيما جاءت مسلسلات "الإختيار وفلانتينو وليالينا 80 وحب عمري" صفر ملاحظات.









وتواصل لجان الرصد مراقبة الإعمال الدرامية التي تعرض على مختلف الشاشات وإعداد تقارير يومية بكافة المخالفات التى تم رصدها.



