عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل ويجب أن تتوافر فيه هذه الشروط

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بـ المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية، على أن يتم إجراء البحث بشكل فردي اي لايشترك في البحث مجموعه من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد، موضحا أنه سيتم تلقي المقالات البحثية عن طريق منصة الكترونية .









وأضاف عميد كلية زراعة أنه جرى الانتهاء من رفع جميع المقالات البحثية المطروحة للطلاب فرق النقل باللغة العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أنه من شروط المقالة البحثية عدم الاقتبا س من مواقع إلكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل الطالب مع مواقع الكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس على 30%.





ونوه بأن الصياغة يجب أن تكون من الطالب حسب رؤيته وسوف يتم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو الي 15 يونيو ثم تظهر نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما وفي حالة عدم الاجتياز سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس الى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة في 15 من الشهر ذاته.





وأوضح جلال أن المقالة البحثية يجب ألا تقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون من محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقم القومي الخاص بالطالب او الرقمي الكود ثم يكتب الطالب مقدمة وتتكون من 400 الي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختيار الموضوع وأهدافه وكيفية علاجه او حل المشكلة.



