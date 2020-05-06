AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل ويجب أن تتوافر فيه هذه الشروط

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:07 م
عميد كلية زراعة
عميد كلية زراعة
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بـ المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية، على أن يتم إجراء البحث بشكل فردي اي لايشترك في البحث مجموعه من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد، موضحا أنه سيتم تلقي المقالات البحثية عن طريق منصة الكترونية .


وأضاف عميد كلية زراعة أنه جرى الانتهاء من رفع جميع المقالات البحثية المطروحة للطلاب فرق النقل باللغة العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أنه من شروط المقالة البحثية عدم الاقتباس من مواقع إلكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل الطالب مع مواقع الكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس على 30%.

ونوه بأن الصياغة يجب أن تكون من الطالب حسب رؤيته وسوف يتم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو الي 15 يونيو ثم  تظهر نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما وفي حالة عدم الاجتياز سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس الى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة في  15 من الشهر ذاته.

وأوضح جلال أن المقالة البحثية يجب ألا تقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون من محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقم القومي الخاص بالطالب او الرقمي الكود ثم يكتب الطالب مقدمة وتتكون من 400 الي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختيار الموضوع وأهدافه وكيفية علاجه او حل المشكلة.

وأشار الي ان الجزء العملي لطلاب فرق النقل سوف يؤجل لحين انتهاء تعليق الدراسة وأيضا الفرق النهائية والتخلفات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ جامعي يوضح آلية عمل البحث للكليات النظرية ويحذر من المخالفات.. تفاصيل

تعرف على شروط المقالة البحثية لطلاب النقل بـ زراعة عين شمس

عميد زراعة عين شمس يوضح آلية المقالة البحثية لطلاب فرق النقل

جامعة عين شمس في أسبوع: إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي.. تفاصيل | قسم اللغة الصينية فى كلية الألسن يطلق رسالة توعية للعالم عن فيروس كورونا.. فيديو

عميد حقوق عين شمس: يوضح محظورات المقالة البحثية لطلاب فرق النقل

عميد زراعة عين شمس يحدد نسبة الاقتباس بالمقالة البحثية لطلاب النقل

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق عبدالله بالخير على حلقته في رامز مجنون رسمي

تعرف على اللاعب الذى يرفض الزمالك بيعه ولو بـ 100 مليون جنيه

إيرادات قناة السويس تهزم كورونا وترتفع ملياري دولار.. فيديو

حارس منزل الشيخ الطبلاوي يروي تفاصيل أخر ساعات في حياة نقيب القراء.. شاهد

لم أتواصل مع عبدالله السعيد بعد توقيعه للزمالك.. عماد متعب يكشف تفاصيل لأول مرة عن حديثه مع أحمد فتحي.. فيديو

انتقال وليد أزارو إلى الزمالك في الصيف.. مصدر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟

هنخس في رمضان.. تناول كوبا من القهوة الخضراء قبل الطعام

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة