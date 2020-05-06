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أخبار البلد

غادة والي: رصد 9000 موقع يستغل الأطفال جنسيا خلال أزمة كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:03 م
الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي
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محمد عبد المنعم
شاركت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في اجتماع، لمناقشة الجريمة عبر الإنترنت، بعنوان "الحماية والوقاية من جرائم الانترنت أثناء كوفيد 19".

وجاءت مشاركتها؛ كمتحدثة، مع ملكة السويد، الملكة سيلفيا، والمهتمة بقضايا الطفولة بشكل خاص ورئيسة اليوروبول كاثرين دي بول، أول امرأه ترأس الشرطة الأوروبية، ومجموعة من القيادات الحكومية الدولية.

وأكدت "والى" خلال اللقاء، الذى تم عقده "أون لاين"، أنه بالتعاون مع الشركاء، تم رصد أكثر من 9000 موقع يحتوي على استغلال وانتهاك جنسي للأطفال.

وأوضحت أن الرقم تضاعف 3 مرات عن ما قبل أزمة "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن الزياده في عدد ساعات استخدام الأطفال للإنترنت؛ كانت بمثابة فرصة لكثير من المجرمين لاستغلالهم.

وأشارت إلى أن حماية الأطفال مسؤولية الأسرة والمدرسة، بالإضافه للجهود الدولية لمنظمات الانتربول واليوروبول ومنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات "unodc" بالتعاون مع الحكومات.
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