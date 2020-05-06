AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرا الري والتعاون الدولى يناقشان مشروعات تنموية مقدمة لصناديق المناخ الدولية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير محمد نصر والدكتورة شيرين طه والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وتناول الإجتماع مناقشة حزمة من المشروعات التنموية المقترح تقديمها لصناديق المناخ الدولية لإيجاد التمويل المناسب لها.

الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .
وزيرا الري والتعاون الدولى يناقشان مشروعات تنموية مقدمة لصناديق المناخ الدولية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: 510 ملايين جنيه أعمال حماية من أخطار السيول وأعمال صناعية

وزير الري: تنفيذ أعمال بقيمة 510 ملايين جنيه تضمنت الحماية من مخاطر السيول .. واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا

وزارة الري: هيئة الصرف نفذت عدة مشروعات بـ 592 مليون جنيه

الرى: تنفيذ تأهيل القناطر على النيل وإنجاز منظومة تأمين سد دمياط

وزير الرى يعقد اجتماعًا لدراسة الاستفادة من مياه المنخفضات الموجودة في توشكى

وزير الري يجتمع مع القيادات بالوزارة لبحث خطة تأهيل الترع

ترشيحاتنا

عبير صبري تتغزل في زوجها.. وتؤكد: أنا مش ممثلة إغراء.. فيديو

إيناس الدغيدي مذيعة جريئة ومثيرة للجدل.. هشام سليم وحمو بيكا أبرز ضحاياها

أخبار الزمالك.. انتقال وليد أزارو والغندور يشن هجوما على النادي الأهلي

عبير صبري: جوزي مسيطر وأنا بحبه.. ورديت على اتصاله على الهواء خوفاً منه.. فيديو

هل الإفطار في رمضان بسماع أذان المغرب أم بمدفع الإفطار.. فيديو

بعد سقوط السقا من فوق المرجيحة.. رد فعل عاجل من مايا دياب ورزان مغربي | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟

هنخس في رمضان.. تناول كوبا من القهوة الخضراء قبل الطعام

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة