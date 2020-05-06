وزيرا الري والتعاون الدولى يناقشان مشروعات تنموية مقدمة لصناديق المناخ الدولية

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير محمد نصر والدكتورة شيرين طه والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة عبر خاصية الفيديو كونفرانس.



وتناول الإجتماع مناقشة حزمة من المشروعات التنموية المقترح تقديمها لصناديق المناخ الدولية لإيجاد التمويل المناسب لها.



الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .

