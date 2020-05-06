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أصل الحكاية

حقيقة استحداث بوابات معقمة لاستخدامها في العشر الأواخر من رمضان بالحرم المكي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:08 م
الحرم المكي
الحرم المكي
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عبدالله قدري

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام حقيقة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بوابات تعقيم متطورة لاستخدامها في العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري في المسجد الحرام

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر إن الفيديو المتداول إنما هو بوابات تعقيم آلية سيتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام، ليتم تعميمها لاحقًا حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الايجابية التي تؤهل استخدامها.
 
ونفى صحة ما يتم تداوله بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في "العشر الأواخر" من شهر رمضان المبارك لهذا العام، مشيرًا إلى ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فايروس كورونا (كوفيد -١٩)، بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ونسعى جاهدين لحماية جميع العاملين وضمان عدم انتشار الوباء بينهم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر".

وسجلت المملكة العربية السعودية اليوم، ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ معدل اليوم 1687 حالة، لتسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الإصابات. 

وبهذا الرقم وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين، حسب تصريحات محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية.





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