شاهد.. أديل تفقد وزنها بصورة غريبة في عيد ميلادها الـ32

فجرت أديل مفاجأة على وسائل التواصل الاجتماعي احتفالًا بعيد ميلادها الثاني والثلاثين تاركة معجبيها في ذهول من فقدانها الغريب للوزن بشكل ملحوظ.





اقرأ المزيد:





شاركت مطربة الأغنية الشهيرة Someone Like You صورا جديدة على حسابها في إنستجرام Instagram مساء أمس الثلاثاء، وجهت فيها الشكر لمعجبيها على تمنياتهم الرائعة لها في عيد ميلادها الـ 32 عامًا، وقالت وفقًا لصحيفة مترو: "شكرا لكم على المعايدات الجميلة، آمل أن تظلوا جميعًا آمنين وعاقلين خلال هذا الوقت الجنوني''.





ثم أشادت بدور الأطباء والعاملين على خط جبهة مكافحة فيروس كورونا القاتل وأضافت: "أود شكر جميع عمال الطوارئ والأطباء الأساسيين الذين يحافظون علينا بأمان بينما يخاطرون بحياتهم أنتم حقًا ملائكتنا".







