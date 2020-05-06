محافظ الوادي الجديد: رصد حركة المخالطين لحالات كورونا مبشرة

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، إن رصد حركة المخالطين للحالات الإيجابية مبشرة بالخير وذلك بعد مرور الفترة المقررة للعزل على 50 حالة دون ظهور أي أعراض وخروجهم من العزل المقرر.

لافتا إلى أن أول حالة دخلت بتاريخ 20 أبريل وبحلول يوم 10 مايو من المقرر أن يجري خروج 70% من المخالطين للحالات، حيث إنه من المقرر خروج 27 مخالطاً لاحدى الحالات غدا وهو ما يبشر بالخير،وهناك إحدى الحالات لها 55 مخالط وسيتم انتهاء عزلهم يوم 18 مايو المقبل.

وأضاف الزملوط، أن الوعى الذى بدا عليه حالات المخالطين من تنفيذ التعليمات بعدم الخروج كانت في منتهى الانضباط، حيث تواصل مع عدد منهم وأثنى على ما يقومون به من احترازات مشددة لمنع انتقال العدوى.





وأوضح أن المحافظة تتولي تنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد، بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووضع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق.





وأكد الزملوط، توفير كل الدعم للأحياء لتكثيف أعمال النظافة والتطهير، والعمل المتواصل ليلًا ونهارًا للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مناشدًا المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكل الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف لإضعاف عزيمة المواطنين وزعزعة أمان واستقرار الوطن.

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