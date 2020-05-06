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ديني

شيخ عموم المقارئ لـ صدى البلد: لا خليفة لـ الطبلاوي بسبب كورونا.. والنقابة تضم 9 آلاف قارئ

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:58 م
شيخ عموم المقاريء
شيخ عموم المقاريء المصرية : لايوجد خليفة للطبلاوي
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمد صالح حشاد، نائب نقيب نقابة القراء، وشيوخ عموم المقارئ المصرية، إن نقابة القراء تعمل الآن بمجلس تسيير أعمال، ويجب أن يكون هناك جمعية عمومية، لكن أزمة فيروس كورونا ستؤجل أي انتخابات الآن، مشيرا إلى أنه يباشر أعمال نقيب القراء حتى تتم انتخابات النقيب ومجلس الإدارة.

وأوضح شيخ عموم المقاريء المصرية لـ "صدى البلد" أنه لا بوجد انتخابات خليفة للطبلاوي هذه الفترة بسبب كورونا ، مضيفا أن عدد القراء المنضمين للنقابة 9 آلاف قاريء .

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف مشرفة فقط على النقابة والجهات القضائية هي التي تشرف على عملية الانتخابات، لكن وزارة الأوقاف يكون لها حق التدخل حال استدعاء الأمر إذا انصرف مجلس الإدارة وكان هناك مخالفات يحق لها حل المجلس.

وأشار إلى أنه لايوجد رؤية للمرشحين حتى الآن، ومستمرون في عملنا حتى تنتهي أزمة كورونا ثم نعلن بعدها عن منصب النقيب ومجلس الإدارة والحكم في هذا الأمر  للجمعية العمومية.

أكدت وزارة الأوقاف، أنها ستذيع عددا من التلاوات القرآنية للشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى، نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم، الذى توفى مساء أمس عن عمى يناهز 86 عاما.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم: "في وداع الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم تذيع وزارة الأوقاف اليوم تلاوة قرآنية مباركة بصوته العذب الشجي الذي طالما احتل مكانة في قلوب وعقول محبيه وكان مقصدًا لجميع المسلمين ، عبر قناتها على اليوتيوب وكذلك من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك وصفحة وعي، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وجعل القرآن شفيعًا له يوم القيامة".

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء وتوجه لأسرته وأهله ومحبيه بخالص العزاء .

وفي نعيه للراحل قال وزير الأوقاف: فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء صاحب أداء مميز في التلاوة، أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم، رحمه الله  رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ، وأخلف مصر وأهل القرآن  فيه خيرًا .

وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم المرحوم الطبلاوي على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا له وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة .
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