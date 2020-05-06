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فن

من كواليس فلانتينو.. هدى المفتي تنشر صور جديدة برفقة عادل إمام.. شاهد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
شاركت الفنانة هدى المفتي بصور جديدة لها برفقة النجم الكبير عادل إمام من كواليس مسلسل "فلانتينو" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت معلقة على الصور: "بنذاكر أثناء التحضير لمشهد مع الزعيم عادل إمام".

ونشر الزعيم عادل امام صورة تجمعه بالفنانة هدى المفتي على حسابه الرسمى من مشهد في مسلسل فلانتينو. 

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدي المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.

يُذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.
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