مأزق بويتن المتعدد المستويات

تخوض موسكو ثلاث معارك. أولًا ، تتصارع مع التأثير الطبي والمالي المباشر لفيروس سريع الانتشار مثل الدول الأخرى . ثانيًا ، تتعامل مع أسعار النفط الخام المنخفضة بشكل قياسي، بعد خلاف مدمر مع السعودية الذي انتهى بوعد مؤلم بخفض الإنتاج . وثالثا أخيرًا يتعين عليها إدارة تصويت شعبي على التغييرات الدستورية المصممة لإبقاء بوتين في السلطة بعد عام 2024 ، عندما تنتهي ولايته. معضلة بوتين الاقتصاد يتراجع تحت وطأة أسعار النفط المنخفضة والوباء المتفاقم ومع رئيس الوزراء الذى أصابه الوباء.





تسلل الفيروس التاجي ببطء على روسيا ولا يزال تأثيره متخلفًا كثيرًا عن العديد من البلدان في أوروبا ، ناهيك عن الولايات المتحدة. تم تأكيد أول حالات العدوى المنقولة محليًا - الحالات التي لم يتم جلبها من قبل الروس العائدين من الخارج - في 15 مارس . ومنذ ذلك الحين ، ارتفعت الأرقام إلى أعلى لتصل إلى 68،622 حالة و 615 حالة وفاة حتى 24 أبريل. ومعظم هذه الحالات تتركز في موسكو - المركز الاقتصادي والنقل الرئيسي في البلاد - ولكن جميع المناطق الروسية الأخرى البالغ عددها 84 منطقة تأثرت بشكل ما. قال عمدة موسكو في 10 أبريل إن المدينة بعيدة عن بلوغ ذروتها ". لكن العواقب الاقتصادية جارية بالفعل. طلبت الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا المساعدة وحذرت من إفلاس جماعي ، بما في ذلك أطلقت في 24 مارس مع أكثر من 300000 توقيع بالاتماس. أدى الغضب من فقدان الوظائف ونقص المعلومات إلى احتجاج 2000 شخص في مدينة فلاديكافكاز الجنوبية في 20 أبريل ، مما أدى إلى قيام شرطة مكافحة الشغب بتفريق الحشد بعنف واحتجاز عشرات الأشخاص ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.





تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا 90 ألفًا في آخر زيادة قياسية ليوم واحد. قال بوتين في مؤتمر عبر الهاتف مع المحافظين الإقليميين: "لا يزال الوضع معقدًا للغاية ... لقد تمكنت روسيا من إبطاء انتشار الوباء ، لكن لم نتجاوز ذروتها بعد" . "لا يزال التهديد القاتل للفيروس ، يمكن أن يؤثر على الجميع. وقال بوتين في خطابه العام الخامس بشأن تفشي المرض " كلنا بحاجة إلى التركيز والانضباط والتعبئة" .





كما أمر بوتين المسؤولين بوضع تدابير لرفع القيود تدريجيا ابتداء من 12 مايو بحلول الأسبوع المقبل. ولا زال حكام روسيا مفوضين لاتخاذ إجراءات ضد تفشي المرض في مناطقهم. اطلق كبير مسؤولي الصحة في روسيا تحذير من ارتفاع آخر في حالات كوفيد 19 بعد العطلات الرسمية في أوائل مايو إذا تجاهل الناس إجراءات الإغلاق. أشارت بيانات السوق إلى أن الطلب على منتجات الشواء والشواء ارتفع بنسبة 1.5 في نهاية هذا الأسبوع مقارنة بما كان عليه في أبريل ، مما يشير إلى الاستعدادات لقضاء العطلات في الريف الريفي .





أفادت محطة إذاعة "غوفوريت موسكفا " نقلًا عن نسخة من أمر رئيس بلدية سيرجي سوبيانين أنها حصلت في موسكو ، وهي مركز تفشي الفيروس التاجي ، حتى 13 مايو : "مطلوب من سكان موسكو التقدم بطلب للحصول على تصاريح رقمية للسفر خارج المتاجر والصيدليات وتم فرض نظام لمراقبة تحركات الناس أثناء الإغلاق ." مدد حاكم منطقة موسكو المحيطة بالعاصمة الروسية إجراءات الإغلاق في العطلات الرسمية في أوائل مايو يوم الاثنين. لكن جهودهم جاءت متأخرة جدًا ، وفقًا لما ذكرته أناستازيا فاسيليفا ، رئيسة تحالف الأطباء الروس. وتزعم أن الفيروس انتشر أكثر مما تشير إليه الأرقام الرسمية. في يناير 2020 ، ارتفعت حالات الالتهاب الرئوي في موسكو بنسبة 37 ٪ على أساس سنوي ، وهي زيادة تعتقد Vasilieva أنها ناجمة عن فيروس كورونا.





"أسرة المستشفيات مليئة بمرضى الالتهاب الرئوي ، الذين لم يتم فحصهم للكشف عن الفيروس". في 2 أبريل ، احتجزت الشرطة فاسيليفا أثناء تسليمها معدات واقية إلى مستشفى خارج موسكو ، بتهمة انتهاك قواعد العزل الذاتي.









هذا ينحدر الاقتصاد الروسي إلى أعمق ركود له منذ نهاية الاتحاد السوفياتي. يمكن أن تتقلص ، بنسبة تصل إلى 9 ٪ أو 10 ٪ هذا العام ، وهي أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال الأزمة المالية لعام 2009. من المقرر أن ترتفع البطاله. من المؤكد أن إدارة الوباء لم يخطط لها ، حيث تعاني روسيا من حالات أكثر من الصين الآن.





يظهر فيروس Coronavirus حالة النظام الصحي المتدهور في البلاد ، من الاختبارات المعيبة إلى نقص الأسرة. هذه اكبر أزمة سياسية لبوتين منذ عقدين على رأس السلطة - في نفس العام كان يأمل في تعزيز رئاسته الضخمة بالتصويت لتمديد ولايته. اصطدام فيروس كرورنا باسعار النفط الهابطة مما ادى لإظهار عيوب الحكم الأبوي من الأعلى إلى الأسفل كشف عن هيكل إداري متعب بشده .





وضع البنك المركزي اجراءات للطوارئ. توافقت الحكومة على الشركات الكبرى لعدم تسريح موظفيها ، و قامت فقط بتمديد إجراءات محدده مثل المنح الضعيفه ماليا والتأجيلات الضريبية وزيادة في إعانات البطالة.





فوض رئيس الوزراء المريض ميخائيل ميشوستين المسئولية بعد سنوات من مركزية السلطة والموارد إلى عمدة موسكو ، سيرجي سوبيانين والقاده الاقلميين. وكان بوتن قد عين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين لتسريع سلسلة من مشاريع البنية التحتية الوطنية ولكن للاسف كانت الاختبارات إيجابية للفيروس وتم نقله إلى المستشفى. يشكو الروس لسنوات من تدهور الطرق والجسور. كان من المفترض أن تقوم خطة إنفاق بقيمة 400 مليار دولار بإصلاح البنية التحتية للبلاد وخلق الملايين من الوظائف ، لكن الكرملين أقر بأن انخفاض إيرادات الميزانية يعني أنه سيحتاج إلى تعديل خططه ، مما يهدد الإرث الاقتصادي لبوتين. تم تأجيل الاستفتاء الوطني الذي كان من المقرر إجراؤه في أبريل ، والذي كان من المفترض أن يوافق على الإصلاحات الدستورية التي تسمح لبوتين بتمديد فترة بقائه في السلطة .









كان الانخفاض في أسعار النفط لوحده ضربة كبيرة. يعتبر النفط والغاز حجر الزاوية في الاقتصاد الروسي ويشكلان ثلث الميزانية الوطنية. فقد الروبل أكثر من خمس قيمته مقابل الدولار هذا العام 2020 ، مما يجعله أحد أسوأ العملات أداءً في العالم ، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 5.5٪ هذا العام ، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009. تهدد انهيار أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات المعيشة ، حيث يشكل قطاع الطاقة ثلثي صادرات البلاد .





يتوقع الخبراء الآن أسوأ ركود منذ جيل ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 15٪ مما قد يترك ما يصل إلى ثمانية ملايين شخص بدون عمل. قدم بوتين خطة تحفيز اقتصادي للشركات في 15 أبريل . ولكن ، لا يكفي إنقاذ الاقتصاد ، وفقًا لأليكسي كودرين ، رئيس غرفة التدقيق الروسية. أخبر كودرين موقع RBC الإخباري الروسي في 8 أبريل أن الحكومة بحاجة إلى حزمة تبلغ 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإنقاذ الاقتصاد - أربعة أضعاف الحزمة الحالية - والتي ستكون تقريبًا مثل احتياطيات روسيا النقدية البالغة 165 مليار دولار. لكن أزمة الصحة العامة التي بدأت تتفاقم ضاعفت الضغط على القيادة الروسية في الوقت الذي تحاول فيه بناء دعم شعبي للتغييرات الدستورية لضمان بقاء بوتين في السلطة. أغلقت الصين أجزاء من حدودها مع روسيا وهرعت في وحدات طبية طارئة إلى المنطقة في محاولة لوقف موجة من إصابات فيروس التاجية. قالت ألينا بولياكوفا ، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز تحليل السياسات الأوروبية ، وهو معهد غير متحيز لأبحاث السياسة العامة في واشنطن العاصمة: "إن التحدي ضخم" ، إنه ضربة عنيفه لروسيا ".





ظهر بوتين على شاشة التلفزيون كل يوم تقريبًا ، في بعض الأحيان يخاطب الأمة من داشا خارج موسكو قبل أن يحول انتباهه إلى الحكام الإقليميين في سلسلة من مؤتمرات الفيديو. وقال المتحدث باسمه ، ديميتري بيسكوف ، إن بوتين على اتصال منتظم بكبار المسؤولين من بلاده ، حيث مكث منذ أوائل أبريل بعد اجتماعه مع طبيب كبير ثبتت إصابتهم بالفيروس فيما بعد.

مع حظر الاحتجاجات في الهواء الطلق بسبب إغلاق الفيروس التاجي في روسيا ، انتشرت عشرات الاحتجاجات على الإنترنت والتجمعات الافتراضية والعرائض مطالبين بالتعويض عن فقدان الوظائف ومساعدة مالية أكبر. وقد حصلت بعض المناشدات على مئات الآلاف من التوقيعات. يدفع زعيم المعارضة أليكسي نافالني حملة وطنية "لخلق مستوى من الضغط السياسي والاجتماعي" على بوتين وحكومته لتوفير شبكة أمان مالي أكثر متانه .



