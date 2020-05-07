مها نصار: شخصية زينب تحد كبير

قالت الفنانة مها نصار إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن دورها في مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال.
وأضافت مها في تصريح لـ"صدي البلد"، أن شخصية زينب كانت تشكل تحديًا بالنسبة لها، موضحة "لم أعش في هذا الزمن القديم بكل تفاصيله، وأنا استمتعت بالعمل فيه، وهي شخصية لها مهام كثيرة، ومليئة بالفرح والحزن والكوميديا، فهي تعمل داية وفي نفس الوقت محرومة من الإنجاب".
مسلسل "الفتوة" وتدور أحداثه فى حى "الجمالية" بالقاهرة، قبل 150 سنة من الآن.
مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركة سينرجي، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادي مؤنس.