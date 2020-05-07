مها نصار: شخصية زينب تحد كبير

شخصية زينب كانت تشكل تحديًا بالنسبة لها، موضحة "لم أعش في هذا الزمن القديم بكل تفاصيله، وأنا استمتعت بالعمل فيه، وهي شخصية لها مهام كثيرة، ومليئة بالفرح والحزن والكوميديا، فهي تعمل داية وفي نفس الوقت محرومة من الإنجاب".

وأضافت مها في تصريح لـ"صدي البلد"، أن