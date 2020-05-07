محافظ شمال سيناء: نستهدف مشاركة 3 ملايين و500 ألف مواطن فى التنمية

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم زراعة 220 ألف فدان، وأن الأراضى كانت معتمدة على مياه الآبار وكانت هناك زراعات معينة يتم زراعتها، ولكن بعد توفر مياه عذبة من ترعة السلام ومحطة معالجة بحر البقر لتنمية سيناء سيكون لنا فرصة لزراعة محاصيل جديدة.





وأضاف محافظ شمال سيناء ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن الـ 600 ألف فدان التي ستنضم للزراعة سيكون بها مساحة للقمح، وسيتم زراعة بنجر السكر وهو من المحاصيل الاستراتيجية.





وكشف، أننا نستهدف دخول 3 ملايين و500 ألف مواطن للمشاركة فى التنمية المختلفة من الأهالى فى الوادى والدلتا بـ سيناء، والرئيس السيسي لا يقول سنعمل ولكن يقول تم العمل، و لدينا 18 تجمعًا بدويا فى شمال وجنوب سيناء.





وأشار ، إلى أن المواطن يحصل على منزل على مساحة 200 متر و المنزل يتماشى مع طبيعة المواطن الذى تربى عليها، وأن كل شخص كان سيحصل على 10 أفدنة ولكن بعد ذلك تم الاستقرار على إعطاء 5 أفدنة ومنزل لكل مواطن.





وأكد شوشة، أن الرئيس السيسي مهتم بالصناعة و مصانع الرخام، وكشف أن هناك منطقة صناعية اسمها بغداد وجميعها ستكون استثمارات تعدينية.





وتابع: حجم الشغل مفتوح فى الصناعة بسيناء، وأن المنطقة الصناعية على مساحة 650 ألف فدان، وأن الثروة الصناعية تشجع رجال الاعمال على الاستثمار فى سيناء.





وكشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن أجود أنوع الملح بالعالم موجودة فى سيناء، وسيكون هناك منطقة لتعبئة الصناعات الغذائية، و شمال سيناء تعتبر ثالث المحافظات فى تربية الدواجن.



