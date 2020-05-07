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رياضة

عقب قرار الاستئناف.. تعرف على جدول مباريات الجولة القادمة من الدوري الألماني

الخميس 07/مايو/2020 - 05:42 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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محمد رشاد
استقرت رابطة الدوري الألماني، على استئناف مسابقة البوندسليجا في 15 مايو الجاري، بعد الحصول على الموافقة السياسية بعودة النشاط الرياضي.

وتوقفت مسابقة الدوري الألماني عقب انتهاء الجولة الـ 25 في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني.

وتنوي الرابطة بدء بمنافسات الجولة الـ 26 في 15 مايو المقبل، قبل وضع خريطة الجولات التالية خلال اجتماع الهيئة الإدارية للبوندسليجا اليومر  الخميس.

وتشهد هذه الجولة مواجهات قوية، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند جاره اللدود شالكة، في ديربي الرور، كما يواجه بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين.

وفيما يلي بقية المواجهات..
عقب قرار الاستئناف.. تعرف على جدول مباريات الجولة القادمة من الدوري الألماني
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