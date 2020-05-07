الإصابات تثير قلق لاعبي الدوري الإنجليزي حال استئناف الموسم

يشعر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز بحالة من القلق، تجاه إمكانية تعرضهم للكثير من الإصابات، عند استئناف النشاط الرياضي، بسبب الإرشادات الطبية التي سيتم اتباعها لاحقًا.





وهناك تكهنات بشأن إمكانية استئناف البريميرليج في شهر يونيو القادم، بعد توقفه في شهر مارس الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن هناك حالة قلق لدى لاعبي الدوري الإنجليزي، حيث يشعرون إنهم سيكونون أكثر عرضة للإصابات عند استئناف الموسم.





وأفادت أن السبب في ذلك يعود إلى إنه تم تزويد أندية الدوري الإنجليزي بوثيقة من سبع صفحات الأسبوع الماضي تحدد إرشادات النظافة التي تهدف إلى حماية اللاعبين والموظفين من كورونا.





وأشارت إلى أن أحد بنود تلك الوثيقة تنص على عدم إجراء علاج يدوي للاعبين من قِبل الطاقم الطبي في النادي، بما في ذلك عمليات المساج والتدليك قبل التدريب، ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية، ومُوافقًا عليه مقدمًا من قِبل طبيب النادي.





وأوضحت أن ذلك البند أثار قلق اللاعبين، خاصة أولئك الذين لديهم تاريخ طويل من مشاكل العضلات، حيث كانوا يعتمدون بدرجة كبيرة على العلاج اليومي حتى يكونوا في أمان خلال التدريبات والمباريات.



