AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإصابات تثير قلق لاعبي الدوري الإنجليزي حال استئناف الموسم

الخميس 07/مايو/2020 - 05:38 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد رشاد
يشعر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز بحالة من القلق، تجاه إمكانية تعرضهم للكثير من الإصابات، عند استئناف النشاط الرياضي، بسبب الإرشادات الطبية التي سيتم اتباعها لاحقًا.

وهناك تكهنات بشأن إمكانية استئناف البريميرليج في شهر يونيو القادم، بعد توقفه في شهر مارس الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن هناك حالة قلق لدى لاعبي الدوري الإنجليزي، حيث يشعرون إنهم سيكونون أكثر عرضة للإصابات عند استئناف الموسم.

وأفادت أن السبب في ذلك يعود إلى إنه تم تزويد أندية الدوري الإنجليزي بوثيقة من سبع صفحات الأسبوع الماضي تحدد إرشادات النظافة التي تهدف إلى حماية اللاعبين والموظفين من كورونا.

وأشارت إلى أن أحد بنود تلك الوثيقة تنص على عدم إجراء علاج يدوي للاعبين من قِبل الطاقم الطبي في النادي، بما في ذلك عمليات المساج والتدليك قبل التدريب، ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية، ومُوافقًا عليه مقدمًا من قِبل طبيب النادي.

وأوضحت أن ذلك البند أثار قلق اللاعبين، خاصة أولئك الذين لديهم تاريخ طويل من مشاكل العضلات، حيث كانوا يعتمدون بدرجة كبيرة على العلاج اليومي حتى يكونوا في أمان خلال التدريبات والمباريات.

هناك أيضًا قيود على استخدام الحمامات الجليدية والعلاجات المعتمدة على الماكينات، مثل الغرف المبردة، والتي عززت مخاوف اللاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموقف غامض.. تقارير: قلق فى ليفربول بسبب مصير الدوري الإنجليزي المجهول

نجم تشيلسي: تغلبت على كورونا.. وهذه كواليس مواجهتي له

مشكلة جديدة تهدد أندية الدوري الإنجليزي حال استئناف التدريبات في مايو

أجويرو: اللاعبون يخشون استئناف الدوري الإنجليزي.. ومن الصعب استكمال أبطال أوروبا

رابطة الدوري الإنجليزي تتقدم بمقترح للأندية لاستكمال المسابقة

كلوب: أحسد لاعبي الدوري الألماني بعد عودتهم إلى التدريبات

ترشيحاتنا

الصحة: بيتر هندي قائما بأعمال مدير مستشفيات حميات العباسية

لو مسافر.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الخميس

انقلاب قطر.. عضو أسرة تميم ينشر فيديو لحريق يلتهم مبنى القيادة العامة للجيش.. شاهد

المسجد الحرام يشغل بوابات تعقيم ذاتية.. تفاصيل

شوشة يكشف سبب خلو محافظة شمال سيناء من فيروس كورونا.. فيديو

إنتى مع الملائكة الآن.. تعليق مؤثر من كنزي عمرو دياب بعد رحيل جدتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورد الملون.. أروى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

أحلى من المحلات.. طريقة عمل عصير الدوم في البيت ..فيديو

شاهد.. دخل المتسول اليومي 3260 ريالا سعوديا