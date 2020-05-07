اشرب قهوتك من محرك سيارة فورمولا 1

قامت شركة سوبر فيلوس الشهيرة بسباقات فورمولا 1 بإنتاج ماكينة لطحن وصنع القهوة تشبه كثيرا محرك سيارات الخاص بهذه اللعبة الشيقة .

كما أطلقت الشركة سيري تيتانيو على آلة صنع القهوة التي تشبه كثيرا محركات فورمولا 1 كما أنها تستهدف بذلك محبي وعشاق رياضة .

وقامت سوبر فيلوس من قبل يصنع آلات لصنع القهوة وهي تشبه محركات V8 وV10 وV12 ومصنعة من مواد تدخل في تصميم وإنتاج الطائرات.

ويتم إنتاج آلات صناع القهوة التي تشبه محركات فورمولا 1 بنسخ محدودة جدا وبتكلفة 11 ألف دولار.

كما تساءل البعض أن هذه المكاينة تقليد صوت محركات فورمولا 1 بالفعل أم أنها اكتفت بمحاكاة التصميم فقط.

ويتمني البعض أن لو تمكنت الشركة من تزويد المحرك بالإمكانيات ليصدر صوت محركات فورمولا1 أثناء طحن القهوة لتكتمل المتعة ولكن ذلك قد يتسبب في ضوضاء كبيرة تعرض مستخدم هذه الآلة للمسائلة القانونية في أكثر البلاد الأوروبية خاصة لو قام بذلك في وقت متأخر من الليل.