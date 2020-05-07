إعلان أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في الدوري الإماراتي

كشفت تقارير صحفية إماراتية، النقاب عن إصابة محمد جمال، لاعب فريق "حتا"، المُعار إلى صفوف نادي الإمارات، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى، بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ونشرت جريدة "البيان الإماراتية" عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات، أن الفحوصات التي أجراها اللاعب صاحب الـ 30 عامًا قد أثبتت إصابته بالفيروس، ويتلقى العلاج الآن في أحد المستشفيات.





وأوضحت الصحيفة أن كورونا تسلل إلى الرياضة الإماراتية في الفترة الأخيرة، بعد إعلان وفاة غانم الطاهري إداري فريقي الشباب والناشئين للكرة الطائرة بنادي النصر، بعد أن كان يعاني من مرض الربو.





ويحتل فريق الإمارات المركز الأول في سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى الإماراتي، حتى توقف النشاط بسبب الوباء المنتشر.